بولتون يتحدث عن خطط الولايات المتحدة "لتسريع مغادرة مادورو"

هدد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، باحتمال تدخل واشنطن من أجل ضمان تقديم استقالته.

وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة "Fox Business" مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت أمريكا ستقوم بعمليات في فنزويلا "لتسريع مغادرة مادورو": هناك الكثير من الأشياء التي تحدث. من الواضح أنني لا أريد التحدث عنها بوضوح. لقد قالها ترامب بوضوح، ويجب على مادورو أن يسمعها مرة أخرى، ويتم النظر في جميع الخيارات".

© REUTERS / STRINGER بولتون لمادورو: لا تمنع المساعدات الإنسانية عن الفنزويليين

وأضاف "كل ما يمكنني قوله هو أنني قضيت الكثير من الوقت في العمل على هذا".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.