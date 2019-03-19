إنجاز ربط القسمين البحري والبري لمشروع "التيار التركي"

أعلنت شركة "ترك ستريم" مشغلة مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، اليوم الثلاثاء، أنه في تركيا تم إنجاز المفصل الأخير الذي يربط بين القسمين البحري والبري لخط أنابيب ضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN على خلفية مشروع "التيار التركي"... روسيا: التعاون في مجال الغاز يصب في مصلحة الجميع

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للشركة "لقد تم لحام المفصل النهائي الذي يربط بين الجزأين البحري والساحلي من "التيار التركي" في تركيا. إنه يرمز إلى استكمال جملة الأعمال لإنشاء نظام أنابيب الغاز في البحر الأسود".

هذا ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.

وتقوم شركة "ساوث ستريم ترانسبورت بي في" ببناء الجزء البري للمشروع.