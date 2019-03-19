ماتفيينكو: استقالة نزارباييف كانت "مفاجئة"

وصفت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، خبر استقالة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، بأنه مفاجئ وجدي للغاية.

© Sputnik . Michail Klimentiev رئيس كازاخستان يعلن استقالته من منصبه

أورينبورغ — سبوتنيك . وقالت ماتفيينكو خلال اجتماع في إدارة مقاطعة أورينبورغ الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها على اتصال دائم مع مكتبها الإعلامي.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن خبر استقالة الرئيس الكازاخي كان مفاجئا، خصوصا، بالنسبة إلى مقاطعة أورينبورغ المتاخمة لكازاخستان".

وكان نزارباييف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه اتخذ قرارا بشأن التخلي عن صلاحياته في رئاسة الدولة اعتبارا من يوم غد 20 مارس.