بالفيديو... كيت ميدلتون تتقاسم بطانية مع ملكة بريطانيا

رصدت عدسات المصورين موقف نادر بين إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وكيت ميدليتون، في أول مشاركة رسمية بينهما.

وظهرت كيت ميدليتون مع ملكة بريطانيا، وهما تتشاركان بطانية، أثناء جلوسهما في السيارة، عند وصولهما إلى كينجز كوليدج لندن، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكملت ميدلتون (37 عاما) طقم ملابسها الأنيق، بارتدائها قبعة، وذلك احتراما منها لمرافقتها لملكة بريطانيا للمرة الأولى، من دون تواجد زوجها، نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام.

وارتدت كيت ميدلتون معطف رمادي اللون، بينما اختارت ملكة بريطانيا (92 عاما) أن ترتدي معطفا وردي اللون.

ووصلت ملكة بريطانيا وكيت ميدلتون إلى كينجز كوليدج لندن، لافتتاح "بوش هاوس"، وهو أحدث مرافق التعليم في الحرم الجامعي ستراند، وقامتا بعمل جولة في مرافقه.

كما شاهدا عرضا للروبوتات، بما ذلك إجرائها لعملية جراحية، وعرضا يوضح كيف يمكن لأجهزة الاستشعار المصنوعة من المنسوجات أن تجمع معلومات مفيدة عن جسم الإنسان، والتقيا بعدد من الطلبة وطاقم التدريس.