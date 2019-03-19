اندلاع حريق بطائرة إيرانية في طهران وعلى متنها 100 راكب (صورة)

وكانت الطائرة تحمل 100 راكب على متنها، عندما اشتعلت فيها، النيران، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الطائرات للتغلب على الحريق.
فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 19, 2019
رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP
وقالت الوكالة إنه تم إخلاء نصف ركاب الطائرة، خلال عملية إطفاء الحريق، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مصابين أم لا جراء الحادث.
ولفتت إلى أن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، بينما مازال سبب اندلاع النيران غير معروف.
يتبع…
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