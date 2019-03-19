اندلاع حريق بطائرة إيرانية في طهران وعلى متنها 100 راكب (صورة)

اندلع حريق في طائرة بمطار مهر أباد في طهران وما زال ركاب على متنها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وكانت الطائرة تحمل 100 راكب على متنها، عندما اشتعلت فيها، النيران، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الطائرات للتغلب على الحريق.

فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد

رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 19, 2019

وقالت الوكالة إنه تم إخلاء نصف ركاب الطائرة، خلال عملية إطفاء الحريق، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مصابين أم لا جراء الحادث.

ولفتت إلى أن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، بينما مازال سبب اندلاع النيران غير معروف.

يتبع…