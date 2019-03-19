على خلفية اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين... رئيس الموساد السابق: نعيش حالة حرجة

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجنرال تامير باردو، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، أكد أن نشر حالات اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين يمثل حاجة حرجة، ويضر بالعملية الديمقراطية في بلاده.
معركة انتخابية
وأوردت القناة العبرية أن الجنرال باردو أوضح أن نشر تسريبات أو اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين يضر ويؤثر على العملية الديمقراطية لبلاده، وبأن بلاده تعيش حالة من الحرج الشديد، على خلفية اختراق الهواتف المحمولة لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، وهو ما صرح به الجنرال باردو خلال مؤتمر مائير داغان للأمن والاستراتيجية، الذي عقد اليوم، الثلاثاء.
الشاباك والسايبر
وذكر الجنرال تامير باردو، رئيس جهاز الموساد السابق، في كلمته اليوم، أن أطقم عمل أجهزة الشاباك "الشين بيت" ومكافحة الاختراقات الإلكترونية، طاقم السايبر، فرق مدربة وعلى دراية وخبرة بعملها، وتفحص كل شاردة وواردة.
غانتس وباراك وسارة نتنياهو
وكانت إيران قد نجحت في اختراق هواتف كل من:
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رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، والمرشح الرئيس لبنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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وزير وعضو بارز بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية اسم هذا الوزير، وربما تتكتم عليه، لأسباب تعزى للمعترك الانتخابي الدائر هذه الأيام في إسرائيل.
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إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.
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سارة نتنياهو، عقيلة بنيامين نتنياهو.
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يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
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