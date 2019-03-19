على خلفية اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين... رئيس الموساد السابق: نعيش حالة حرجة

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، الجنرال تامير باردو، إننا نعيش حالة حرجة جدا.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجنرال تامير باردو، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، أكد أن نشر حالات اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين يمثل حاجة حرجة، ويضر بالعملية الديمقراطية في بلاده.

معركة انتخابية

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ونقلت القناة العبرية عن لسان الجنرال الإسرائيلي أنه في ظل اشتداد عود المعركة الانتخابية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، المقرر إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل، فإن تسريب معلومات أي مرشح من هاتفه المحمول تضر بشرعيته.

وأوردت القناة العبرية أن الجنرال باردو أوضح أن نشر تسريبات أو اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين يضر ويؤثر على العملية الديمقراطية لبلاده، وبأن بلاده تعيش حالة من الحرج الشديد، على خلفية اختراق الهواتف المحمولة لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، وهو ما صرح به الجنرال باردو خلال مؤتمر مائير داغان للأمن والاستراتيجية، الذي عقد اليوم، الثلاثاء.

الشاباك والسايبر

وذكر الجنرال تامير باردو، رئيس جهاز الموساد السابق، في كلمته اليوم، أن أطقم عمل أجهزة الشاباك "الشين بيت" ومكافحة الاختراقات الإلكترونية، طاقم السايبر، فرق مدربة وعلى دراية وخبرة بعملها، وتفحص كل شاردة وواردة.

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وتابع الجنرال باردو أنه في حال صحة اختراق إلكتروني من إيران لهواتف المسؤولين الإسرائيليين، فإن إسرائيل أمام حالة حرجة جدا، وعلى تل أبيب القيام بتحقيق عاجل وشامل في مدى صحة هذا الاختراق من عدمه، وبحث تداعيات هذا الاختراق.

غانتس وباراك وسارة نتنياهو

وكانت إيران قد نجحت في اختراق هواتف كل من: