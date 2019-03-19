ترامب يؤكد منح البرازيل صفة "حليف للناتو"

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيمنح البرازيل صفة "حليف للناتو"، وربما يعرض على حلفائه قبولها كعضو في الحلف.

قال ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس البرازيلي زائير بولسونار "أعتزم منح البرازيل صفة "حليف خارج الناتو"، أو ربما، لو فكرنا في ذلك، حليف داخل الناتو".

وأضاف ترامب "هذا سيعزز بشكل كبير الأمن والتعاون بين بلدينا".

إن صفة "حليف خارج الناتو" تفترض تحالفًا عسكريًا استراتيجيًا مع دول خارج حلف شمال الأطلسي. حيث تسمح الصفة بالتطوير والبحث المشترك مع البنتاغون، والمشاركة في برامج مكافحة الإرهاب، وشراء قذائف اليورانيوم المنضب من الولايات المتحدة، واستخدام الأموال الأمريكية لشراء أو تأجير الأسلحة، والتدريب العسكري المتبادل، وتصدير المعدات الفضائية وغيرها من الفرص.

ومن الدول التي تتمتع بصفة "حليف خارج الناتو" أستراليا ومصر وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية والأردن ونيوزيلندا والأرجنتين والبحرين والفلبين وتايلاند والكويت والمغرب وأفغانستان وتونس، بالإضافة إلى تايوان.