البيت الأبيض: ترامب يستقبل رؤساء دول منطقة البحر الكاريبي في فلوريدا الجمعة المقبلة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل يوم الجمعة رؤساء دول منطقة البحر الكاريبي في مقر إقامته في منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة في بيان: "يستقبل الرئيس دونالد ترامب قادة كومنولث جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي وجامايكا وسانت لوسيا يوم الجمعة 22 آذار/مارس 2019 في مار لاجو. سيؤكد اجتماع الرئيس ترامب مع زعماء الكاريبي الصداقة القوية والتزامنا أمام هذه البلدان".

© AP Photo / Leo Correa الرئيس البرازيلي مستعد لدعم ترامب في فنزويلا

وأشارت المتحدثة إلى أن ترامب سيبحث مع نظرائه إمكانيات "الاستثمارات في قطاع الطاقة"، مؤكدة أن بلادها تعتزم العمل "مع دول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الأمن"، وكذلك مواجهة الإجراءات الاقتصادية الاستغلالية للصين".

واختتمت المتحدثة: "سوف يغتنم الرئيس الفرصة في الاجتماع ليشكر هذه الدول على دعمها للسلام والديمقراطية في فنزويلا".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة"

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.