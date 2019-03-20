تسجيل
08:02 20 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    فنلندا

    الكشف عن "سر" أسعد بلد في العالم

    CC0 / Pixabay
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عدد كبير من سكان فنلندا سعداء فما السبب؟

    وضح مركز الأبحاث Next Era لوكالة "سبوتنيك" أن السبب وراء العدد الكبير من الأشخاص السعداء في فنلندا يكمن في النهج التجريبي الذي تتبعه الحكومة لإيجاد رفاهية في البلاد، وتسعى الدولة إلى تحسين راحة وسلامة خمسة ملايين نسمة من خلال البحث الدقيق في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف — هذا هو سر السعادة الفنلندية.

    هلسنكي - فينلندا
    © Sputnik . Alexei Danichev
    تعرف على أفضل بلد في العالم

    تم تصنيف فنلندا في عام 2018 على أنها أسعد بلد في العالم، وفقًا لتقرير The World Happiness Report. يحتفل بيوم السعادة الدولي في جميع أنحاء العالم يوم 20 مارس/ آذار.

    وقال المدير التنفيذي لـNext Era ، يوخا ياكو إنه غالبًا ما يُنسى أن فنلندا كانت واحدة من أفقر الدول في أوروبا. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح لمثل هذه الدولة — البعيدة عن أوروبا القارية، والظروف المناخية القاسية — هي التركيز على شعبها".

    تعد فنلندا حاليًا من بين أغنى دول العالم في إجمالي الناتج المحلي للفرد؛ معدل وفيات الأمهات هو واحد من أقل معدل على كوكب الأرض؛ ومستويات الفقر والجريمة منخفضة جدا.

    ابتداءً من الستينيات، بدأت الدولة بمراقبة الحالة الصحية لكل من مواطنيها منذ الولادة وحتى الموت، وذلك باستخدام رمز التعريف الشخصي، وتسجيل كل علاج في المستشفى، والعلاج في العيادات الخارجية ووصفات طبية، وكذلك تحليل البيانات. يستخدم المعهد الوطني للصحة والرفاهية هذه البيانات للتوصيات والاستنتاجات. على سبيل المثال، إذا رأوا في إحدى البلديات زيادة في عدد الأشخاص المصابين بكسور في الوركين، فستقوم السلطات بتحليل الوضع والبدء في صب المزيد من الرمال على الأرصفة الجليدية لمنع السقوط في الشوارع الزلقة.

    أصبح النظام التعليمي أيضًا تجربة فنلندية ناجحة. "يتم بناء المدرسة والمناهج الدراسية ليتمكن الأطفال من الدراسة خارج الفصل الدراسي. يوجد في كل ركن مكان يمكن للأطفال فيه العمل بشكل مستقل أو في مجموعات صغيرة، سواء كانت مكان مريح بجانب مدفأة من الطوب أو كراسي مريحة تطل على غرفة الطعام. وقال ياكو "يتمتع الأطفال بحرية الحركة في جميع أنحاء المدرسة، ويعملون في أي مكان مناسب لهم، ولكل طفل خطة درس فردية تلبي احتياجاتهم".

    مياه الصنبور
    © Photo / Pixabay
    تعرف على الدول الأوروبية التي يمكنك شرب مائها مباشرة من الصنبور

    ولكن ليس كل شيء ناجح. على سبيل المثال، تم الاعتراف بالتجربة التي تنطوي على دفع الدخل الأساسي غير المشروط، والتي جذبت انتباه العالم على أوسع نطاق، على أنها غير فعالة.

    وأكد ياكو: "ومع ذلك، فإن كل هذه التجارب، فضلاً عن المراقبة والبحث، تعني أن فنلندا كانت تعدل مجتمعها لبعض الوقت. لقد كان لها تأثير غير مباشر على الصحة والتعليم والتوظيف وحتى السعادة. الأمر ليس فقط "أن الدولة تلعب مثل هذا الدور النشط في حياة مواطنيها، الذي يسهم في رفاهية الأمة، ولكن أيضًا في أن الفنلنديون يشعرون بالأمان".

    معظم الفنلنديين لا يعتبرون عمل الدولة انتهاكًا لحريتهم. وقال عالم النفس فرانك مارتيلو: "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تتحمل الدولة مسؤولية المواطنين. إذا كانت الدولة تعتني بالأساسيات الضرورية لحياة جيدة، يمكن للمواطن العادي أن يركز بحرية على أهدافه".

    ومن المثير للاهتمام أن هناك كلمتين بالفنلندية يمكن ترجمتها على أنها "سعيد" (Iloinen) — هو شخص يعاني من زيادة حادة في الفرح يصعب الحفاظ عليها من يوم لآخر. ولكن هناك أيضًا كلمة onnellinen، والتي تعني الرضا عن حياة المرء.

    انظر أيضا:

    تعرف على أفضل ملعب في العالم
    أفضل بديل للقهوة
    بينها بلد عربي... أفضل 10 دول لعمل النساء في الخارج
    الكلمات الدلالية:
    فنلندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نهر هيناتوان الساحر في الفلبين
    أجمل الأنهار في العالم
    فولكير يتحدث عن فوائد روسيا من توسع حلف الناتو
    فولكر يتحدث عن فوائد روسيا من توسع حلف "الناتو"
    أساطير السماء السبع... أشهر 7 طائرات حربية روسية مخضرمة
    أساطير السماء السبع"... أشهر 7 طائرات حربية روسية مخضرمة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك