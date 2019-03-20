رئيس كازاخستان الجديد يمنح نزارباييف أعلى درجات التميز في البلاد

منح الرئيس الكازاخستاني الجديد، قاسم ـ جومارت توكايف، بعد توليه منصبه، اليوم الأربعاء، أول رئيس للبلاد، نور سلطان نزارباييف، لقبي "بطل الشعب" و"بطل العمل".

أستانا —سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن توكايف قوله: "أظن أن الجميع سيوافقون على أن "يلباسي" [زعيم الأمة — اللقب الرسمي لنزاربايف] يستحق منحه لقبي دولتنا "خلق كهرارماني" ["بطل الشعب"] و"ينبك يري" ["بطل العمل"]".

© Sputnik . Michail Klimentiev رئيس كازاخستان يعلن استقالته من منصبه

الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين حصلوا على لقب "بطل الشعب" يحصلون أيضا على وسام "النجمة الذهبية".

وكان رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارا من اليوم 20 مارس/آذار، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكاييف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وشغل نزاربايف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عاما تقريبا، منذ 24 أبريل/نيسان 1990، عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، وفي ديسمبر/كانون الأول 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة.

وعمل نزارباييف سابقا كرئيس لمجلس وزراء الجمهورية مدة خمس سنوات، ومن عام 1989 إلى عام 1991، كان الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان.

وكان الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، أعلن أمس الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ــ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الرئيس الكازاخي المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس". وتابع قائلا: "سأبقى رئيسا لمجلس الأمن، الذي يتمتع بسلطات جادة. وسأبقى رئيسا لحزب "نور أوتمان"، وعضو في الهيئة الدستورية، بمعنى أنني سأبقى معكم".