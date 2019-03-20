قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الأمنية مع الكويت.

وتابع مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: نثمن دور الوساطة الكويتية في عدد من القضايا بالمنطقة ونسعى إلى إيجاد حل للأزمه الخليجية ومباحثاتنا تناولت قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب.#الكويت pic.twitter.com/b0j4r2fshn — NEWS KTV (@newsktv) March 20, 2019

وأضاف بومبيو: "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".

وأشار بومبيو إلى أنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد: "هناك حوارا استراتيجيا مع الكويت في مختلف المجالات، وناقشنا قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة".

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وأكد الصباح أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيدا بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".