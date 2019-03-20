في أستراليا... صيادان يعثران على سمكة عملاقة (صورة)

عثر صيادون أستراليون قبالة سواحل جنوب أستراليا، على سمكة شمس المحيط عملاقة، يبلغ طولها حوالي مترين ونصف وتزن عدة مئات من الكيلوغرامات .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عثر الصيادان على السمكة العملاقة على بعد 25 كيلومتراً شرق مصب نهر موراي، وهو مكان شهير لصيد الأسماك والترفيه في استراليا.

وقال أحد الصيادين: "عندما رأيناها من بعيد، ظننا أنها شجرة".

© Photo / Linette Grzelak في أستراليا، صيادون يصطادون سمكة عملاقة

وقام الصيادان بالتقاط الصور مع هذا الكائن الضخم ونشرها على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرها العديد من المستخدمين أن الصور مفبركة وليست حقيقة.

ووفقا لممثل متحف جنوب أستراليا رالف فوسترغالبًا ما تقوم الأسماك بالتهام الأكياس البلاستيكية، معتقدين أنهم قناديل البحر، مما قد يؤدي موتها.

وغالبا يتم العثور على هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية حيث يتم الخلط بينها وبين أسماك القرش بسبب الزعانف المماثلة.