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14:16 20 مارس/ آذار 2019
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    غواصة سوفيتية

    "تشيرنوبيل تحت الماء" قبالة ساحل إسبانيا: خطر الغواصة السوفيتية القديمة

    © Sputnik .
    العالم
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    على عمق 4.6 ألف متر في خليج بسكاي، هناك مشكلة كبيرة: في أسفله غواصة سوفيتية محملة بأسلحة نووية، ومن المستحيل تحييد هذه الأسلحة أو رفعها من قاع البحر، وفقًا لمجلة The National Interest.

    مقبرة الغواصات:

    بحسب المجلة، يعتبر خليج بسكاي أحد أكبر مقابر الغوصات في العالم. في نهاية الحرب العالمية الثانية، أغرقت الطائرات البريطانية والأمريكية ما يقرب من سبعين غواصة ألمانية هنا.

    قبل ذلك، خلال الحرب العالمية الأولى، غرقت هنا عدة غواصات من أسطول كايزر والقوات المتحالفة معه التي كانت تعارض حلفاء القوات العسكرية الألمانية.

    ومع ذلك، فإن الغواصة النووية السوفيتية K-8، التي غرقت هنا بعد الحرب — في 12 أبريل 1970 ، أصبحت "نزيل" فظيع تحت الماء. وكان على متنها مفاعلان نوويان وأربعة طوربيدات برؤوس نووية.

    ووفقا للمجلة فإن مهمة K-8 كانت مشابهة إلى حد ما لمهمة الغواصات الألمانية التي تتقاسم قاع الخليج معها: في حالة الحرب، قطع الطريق عبر الأطلسي الذي يربط الولايات المتحدة بأوروبا الغربية.

    غواصة فرنسية الصنع
    © AP Photo /
    من يمتلك أصغر غواصة نووية في العالم (فيديو وصور)

    فئة "نوفمبر":

    أصبحت الغواصات من فئة نوفمبر (مشروع 627) أول محاولة يقوم بها الاتحاد السوفيتي إنشاء غواصات نووية خاصة به (وفقًا للمشروع 627، تم بناء غواصة واحدة فقط — لينينسكي كومسومول — وتم بناء الباقي ل وفقًا للمشروع المحسّن 627А.

    وكانت سعة الغواصة 4750 طن، والسرعة القصوى — 30 عقدة، الطوربيدات — عشرين. وكانت تشبه الغواصة من المشروع 627А نسخة موسعة من غواصات Foxtrot الديزل الكهربائية.

    وكانت غواصات فئة نوفمبر معروفة بصوتها العالي: أعلى من أي سفينة حديثة تعمل بالطاقة النووية أو غواصات تعمل بالكهرباء والديزل تم بناؤها في وقت سابق.

    وقد طورت هذه الغواصات خاصة، طوربيدات نووية بعيدة المدى لمهاجمة القواعد البحرية لحلف شمال الأطلسي بطول حوالي 40 كم. ومع ذلك، فإن تطوير أنظمة الكشف لدى التحالف قلل من شأنها.

    لذلك، كان على البحرية السوفيتية تغيير التكتيكات بشكل عاجل — وأصبحت الغواصة تطارد السفن. على الرغم من صوتها العالي، كانت هذه الغواصات تشكل تهديدًا كبيرًا لقوافل النقل. يمكن أن تتسبب عدة طوربيدات نووية يتم إطلاقها بأضرار كبيرة للسفن، لكن كان من الممكن اكتشاف الغواصة بسهولة بواسطة سفن حربية مرافقة.

    ال 627 لم تكن تعتبر فعالة بشكل خاص، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع صوتها والسونار الناقص.

    К-8 سيئة الحظ:

    K-8 هي الغواصة الثالثة في فئة نوفمبر والتي أصبحت جزءًا من الأسطول الشمالي في نهاية عام 1960. في إحدى رحلاتها الأولى، كادت تغرق، وماد يتعرض طاقمها لإشعاع قوي. فقط الإجراءات التي اتخذها الفريق ساعدت في إنقاذ الغواصة.

    غواصة ألمانية
    CC0
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    في ربيع عام 1970 ، تم إرسال K-8 إلى منطقة شمال الأطلسي للمشاركة في تمرين Ocean-70 ، وهو الأكبر في تاريخ البحرية السوفيتية بأكملها. كانت هذه المناورات هي الأكثر طموحًا في التاريخ البحري العالمي، حيث شاركت سفن من أساطيل الشمال والبلطيق والبحر الأسود والمحيط الهادئ، حوالي مائتي وحدة.

    كانت الغواصة  K-8، التي كانت في مهمة قتالية في بداية التدريب، تحمل أربع طوربيدات مسلحة برؤوس حربية نووية.

    خلال التدريبات على عمق 120 متر في غرفة القيادة للصوتيات وفي نفس الوقت في الحجرة السابعة اندلعت النار. بعد خمس دقائق، خرجت الغواصة إلى السطح، وفي ذلك الوقت بدأ الحريق في الانتشار عبر قنوات الهواء.

    عندما أدرك الضباط أن النيران كانت على وشك اقتحام مركز محطة الطاقة الرئيسية، أغلقوا الأبواب بإحكام وتمكنوا من إغلاق المفاعلات النووية.

    تم إجلاء معظم أفراد الطاقم من الغواصة، وبقي فقط طاقم الطوارئ على متنها — 22 شخصًا يحاربون من أجل إنقاذ K-8. بعد ثلاثة أيام، ماتوا جميعًا بالغواصة. غرقت K-8 مع أربع طوربيدات نووية على عمق 4.6 ألف متر في 490 كم شمال غرب إسبانيا.

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    الكلمات الدلالية:
    تشرنوبيل, إسبانيا
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