صحيفة: العثور على غولن ميتا في مخبئه بإسطنبول

قالت صحيفة cumhuriyet التركية المعارضة، إنه عثر على صالح غولن شقيق الداعية التركي فتح الله غولن، ميتا في منزل كان يختبئ فيه بمدينة إسطنبول.

واعتمدت الصحيفة التركية على تدوينة نشرها صالح كوروكان، نجل شقيق غولن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن صالح غولن "كان متخفيا في المنزل الذي تم العثور عليه فيه ميتا، كونه ملاحقا من السلطات التركية بتهم مختلفة منذ عدة سنوات".

​وبحسب cumhuriyet فقد صدر بحق صالح غولن قرار اعتقال منذ عدة سنوات، وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات به بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

ولم تذكر الصحيفة التركية المزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته، فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه الأنباء.

​وتنفذ الشرطة التركية مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصا، بينما ينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وبحسب منظمات حقوقية دولية، تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين جرت إقالة أو إيقاف 150 ألفا من الموظفين والعسكريين وغيرهم عن العمل في إطار أعمال التطهير بعد محاولة الانقلاب.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت، يوم الخميس الماضي، إن مدعين أتراكا أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصا بينهم 58 جنديا في الخدمة.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله غولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو/ تموز 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.