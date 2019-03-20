رئيسة وزراء بريطانيا تطلب تأجيل "بريكست" حتى 30 يونيو المقبل

القاهرة —سبوتنيك. وقالت ماي في نص الرسالة التي أرسلتها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "إنني اعتزم تقديم مقترحات إضافية للبرلمان، تتوافق مع التزامنا بحماية سوقنا الداخلي، وتأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول الحدود مع أيرلندا".
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أزمة وماي تسعى للتأجيلhttps://t.co/z12xR63IBf#بريطانيا #الاتحاد_الأوروبي #تريزا_ماي#نورنيوز #NourNews https://t.co/aQSa19TzI2 pic.twitter.com/Mb7648jdGD— NourNewsTv (@NournewsTv) March 19, 2019
وأضافت رئيسة الوزراء في رسالتها: "بناء على ذلك، فإن بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المادة 50 من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل".
ورد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على طلب ماي تأجيل الخروج بأنه من الضروري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو(أيار).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)