رئيسة وزراء بريطانيا تطلب تأجيل "بريكست" حتى 30 يونيو المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد المادة 50 الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من الموعد المقرر في 29 مارس/آذار، إلى 30 يونيو/حزيران المقبل.

القاهرة —سبوتنيك. وقالت ماي في نص الرسالة التي أرسلتها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "إنني اعتزم تقديم مقترحات إضافية للبرلمان، تتوافق مع التزامنا بحماية سوقنا الداخلي، وتأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول الحدود مع أيرلندا".

وأضافت رئيسة الوزراء في رسالتها: "بناء على ذلك، فإن بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المادة 50 من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل".

ورد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على طلب ماي تأجيل الخروج بأنه من الضروري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو(أيار).