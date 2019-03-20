الداخلية التركية: أنقرة وطهران تتفقان على مواصلة العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

أكد نائب وزير الداخلية التركي محرم أنجا ونظيره الإيراني حسين ذو الفقار على مواصلة العملية العسكرية المشتركة ضد "حزب العمال الكردستاني" على الحدود مع تركيا.

أنطاكيا — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية أن "نائب وزير الداخلية التركي بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني العملية العسكرية المشتركة التي تم تنفيذها في 18 آذار/ مارس الجاري".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان يعلن عن عملية مشتركة مع إيران

وبحسب البيان فإن المسؤولين أكدا على "عزم البلدين مواصلة الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني، وقررا مواصلة العملية المشتركة".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده نفذت عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد "حزب العمال الكردستاني" على الحدود، وهي العملية التي نفت إيران مشاركتها فيها سابقا.

وقال أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "7 التركية" إننا "بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر".

وأضاف الرئيس التركي "لم يتم بعد الإعلان عن نتائج العمليات وعدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم".

وكانت تركيا قد أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني".

وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".