قاديروف يشيد بمساعدة نزاربايف للشيشان

صرح رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، أن رئيس كازاخستان المستقيل، نور سلطان نزاربايف، لطالما ساعد بلاده في الأوقات الصعبة.

وكتب قاديروف على صفحته في "تلغرام": "تربط جمهورية الشيشان وكازاخستان علاقات ودية وأخوية طويلة الأمد، وقدم نورسلطان أبيشفيتش للشعب الشيشاني مساعدة ودعم في أصعب الأوقات. وهو سياسي حكيم ومميز، قدم مساهمة كبيرة في تعزيز الصداقة الروسية الكازاخية، وأصبح أقرب حليف لروسيا."

وأشار إلى أنه خلال فترة القيادة الممتدة على مدار 30 عامًا، حول نزاربايف كازاخستان إلى واحدة من أكثر الدول المتقدمة في آسيا الوسطى.

وفي 19 آذار/ مارس ، وقع نورسلطان نزاربايف قرارا بالاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.