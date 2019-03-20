أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الكونغرس الأمريكي بصدد اتخاذ خطوة جديدة ضد "حزب الله" اللبناني.

زعمت القناة العبرية "مكان" بأن عددا من سيناتورات الحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، يقومون بإعداد حزمة عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.

© AFP 2018 / ATTA KENARE اللواء جعفري: صواريخ "حزب الله" تغطي جميع الأراضي الفلسطينية

وكشفت مصادر في الكونغرس الأمريكي أنه قد يقر في الأسابيع المقبلة حزمة عقوبات جديدة ضد "حزب الله"، يقوم بإعدادها سيناتورات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

تتزامن هذه العقوبات الجديدة مع إبداء أوساط في الكونغرس الأمريكي ارتياحها لنتائج العقوبات التي فرضت على إيران، في الآونة الأخيرة، وبدأت آثارها بالظهور.

ولفتت القناة العبرية إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدّد في مكافحة تبييض الأموال، الّتي ينشط من خلالها كلّ من "حزب الله" وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران؛ حسب ادعاء القناة.