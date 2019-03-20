الكونغرس الأمريكي بصدد اتخاذ خطوة جديدة ضد "حزب الله"

زعمت القناة العبرية "مكان" بأن عددا من سيناتورات الحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، يقومون بإعداد حزمة عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.
تتزامن هذه العقوبات الجديدة مع إبداء أوساط في الكونغرس الأمريكي ارتياحها لنتائج العقوبات التي فرضت على إيران، في الآونة الأخيرة، وبدأت آثارها بالظهور.
ولفتت القناة العبرية إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدّد في مكافحة تبييض الأموال، الّتي ينشط من خلالها كلّ من "حزب الله" وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران؛ حسب ادعاء القناة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)