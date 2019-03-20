إيران تحذر إسرائيل "بالرد" حال استخدام القوة لمنع نقل نفطها في البحر

وجهت الممثلیة الإیرانیة رسالة إلى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن الدولي، ردا على تهدیدات رئیس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام القوة البحریة لمنع نقل النفط الإیراني عبر البحر.

وقالت الممثلية في رسالتها، إن هذا "تهدید سافر باستخدام القوة بما یتناقض مع أهداف منظمة الأمم المتحدة وانتهاك صریح للمادة الثانية من میثاق المنظمة الذی یحظر أي تهدید أو استخدام للقوة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

© Sputnik . إيران تعلق على تقارير أفادت باختراقها هواتف مسؤولين إسرائيليين كبار

وشددت على أن التهديد الذي أدلى بها نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري في إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية، "یتعارض بشكل صارخ مع مطالب مجلس الأمن الدولي"، مؤكدة "ضرورة الإدانة الشدیدة والتصدی للتصریحات غير المسؤولة الصادرة عن هذا الكیان وتهدیداته غیر المشروعة ضد التجارة والنقل والشحن الدولي".

وحذرت الممثلیة من أي إجراء ضد إیران، مؤكدة أن إیران ووفقا لتعهداتها الدولیة لن تتردد في استخدام حقها الذاتي في الدفاع عن نفسها على أساس المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة.

ودعا مسؤول الممثلیة إسحاق آل حبیب، لاعتماد هذه الرسالة كوثیقة في مجلس الأمن الدولي.

وكان نتنياهو قال إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية.

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015. وخفف الاتفاق من عقوبات الغرب على قطاعها النفطي.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من هذا الاتفاق وأعاد فرض بعض العقوبات بهدف وقف صادرات إيران النفطية تماما.

وقال نتنياهو "تحاول إيران التحايل على العقوبات من خلال تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية. وبناء على مدى تلك المحاولات، سيكون للبحرية دور أكثر أهمية في وقف هذه الأفعال الإيرانية".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي كله إلى وقف محاولات إيران للالتفاف على العقوبات عن طريق البحر، وقطعا، بأي وسيلة أخرى".