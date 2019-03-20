ظريف: الإيرانيون لن يسمحوا للآخرين أبدا بتقرير مصيرهم

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الشعب الإيراني لن يسمح للآخرين أبدا بتقرير مصيره، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأميم صناعة النفط.

نشر وزير الخارجية الإيراني، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مرفقة بصورة بمناسبة الذكرى السنوية لتأميم صناعة النفط قال فيها: هذه هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران بسبب استخدام حقها في تقرير المصير، فقبل 68 عاما في مثل هذا اليوم قرر البرلمان بقيادة مصدق رئيس الوزراء المنتخب بطريقة ديمقراطية، تأميم صناعة النفط، وبعد ذلك وقع الانقلاب، الإيرانيون لن يسمحوا للآخرين أبدا بتقرير مصيرهم، كما نقلت وكالة "فارس".

This isn't the first time that #Iran has been targeted for exercising its right to decide its own destiny: 68 yrs ago today, parliament under democratically-elected PM Mossadeq nationalized our oil industry. A coup followed. Iranians will never allow others to decide their fate. pic.twitter.com/bHklX7irXo — Javad Zarif (@JZarif) March 20, 2019

وتم تأميم صناعة النفط في إيران في العشرين من آذار/ مارس عام 1951 بعد عدة عقود من سيطرة الحكومة البريطانية عليها، ليكون ذلك الحدث منعطفا في التاريخ السياسي والإقتصادي للشعب الإيراني في سبيل إنقاذ ثرواتهم الوطنية من يد الأجانب.