أوكرانيا تفرض عقوبات "شخصية" ضد روسيا

أصدر الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، اليوم الأربعاء، مرسوما يوعز بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع بشأن عقوبات "شخصية" إضافية ضد روسيا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روسيا ردا على أوكرانيا.... لا يحق لأحد أن يشير للقيادة الروسية متى وكيف تزور مناطقها

كييف — سبوتنيك . وجاء في المرسوم المنشور على موقع الرئيس الأوكراني: "تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني، الصادر بتاريخ 19 آذار/ مارس 2019 "بشأن تنفيذ وإلغاء وإدخال تعديلات على الإجراءات التقييدية (العقوبات) الاقتصادية الخاصة وإجراءات تقييدية أخرى".

ووفقا للمرسوم سيدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هذا وكان مجلس الأمن الوطني والدفاع الأوكراني قد أقر في وقت سابق قرار فرض عقوبات جديدة على الكيانات القانونية والأفراد — الشركات الروسية ورجال الأعمال والسياسيين والنواب وموظفي وكالات إنفاذ القانون. ووفقًا لمجلس الأمن الوطني والدفاع، فإن هؤلاء الأفراد والكيانات القانونية "دعموا أو ساهموا في أعمال عدوانية ضد أوكرانيا".