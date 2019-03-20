دخل العراق واختفى... مفاجأة على متن طائرة عسكرية أمريكية

كشفت رابطة الطيارين العراقيين، اليوم، عن دخول ضابط أمريكي مطلوب قضائيا في بلاده إلى العراق، مؤكدة أن الضابط استقل طائرة عسكرية من دون تخويل عسكري.

وقالت الرابطة في بيان نقله موقع "السومرية" إن "أحد الضباط في الحرس الوطني الأمريكي برتبة ملازم أول، يدعى جوشوا فيليب يابوت، موجود حاليا في العراق حسب آخر التقارير الأمريكية من دون معرفة مكانه تحديدا"، لافتة إلى أنه "استخدم هويته العسكرية ليستقل إحدى الطائرات العسكرية المتوجهة إلى العراق من دون تخويل عسكري ودخل العراق جوا".

© REUTERS / Harrison McClary بالفيديو... الشرطة الأمريكية تطارد جنديا سرق مدرعة

وأشارت الرابطة إلى أنه فعل ذلك في أثناء فترة انتظار محاكمته بتهمة "سرقة مدرعة من أحد معسكرات التدريب في في مقاطعة نوتواي فيرجينا".

وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الضابط، بعد مطاردة في شوارع مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا.

وأظهر مقطع فيديو كيف قاد الجندي المدرعة بسرعة كبيرة، فيما ظلت الشرطة تطارده لمسافة 60 ميلا، بحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز".

واستسلم الجندي في نهاية المطاردة التي شهدها شارع "برود ستريت" وشوارع مدينة ريتشموند في الولاية الأمريكية.

​وقالت الشرطة حينها إن جوشوا كان تحت تأثير المخدرات، وأضافت أنه يواجه تهما جنائية أخرى.