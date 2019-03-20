بعد تغيير اسم المدينة... كازاخستان تتحدث عن مصير اسم عملية أستانا بشأن سوريا

تحدث نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار طليوبريدي، اليوم الأربعاء، عن مصير اسم عملية أستانا في كازاخستان لتسوية الوضع في سوريا.

أستانا — سبوتنيك. وقال طليوبريدي للصحفيين: "عملية أستانا حصلت على اسمها، لذلك صيغتها بالتأكيد ستستمر تحت نفس الاسم، ولكن في عاصمة كازاخستان، نور سلطان".

اقرأ أيضا: بوتين يشكر الرئيس الكازاخي المستقيل على العمل المشترك

هذا واقترح الرئيس الجديد لكازاخستان، قاسم زومارت توكايف، اليوم الأربعاء، إعادة تسمية عاصمة الجمهورية، أستانا، إلى "نور سلطان" على شرف أول رئيس للبلاد، نور سلطان نزاربايف.

وكان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارا من اليوم 20 آذار/ مارس.