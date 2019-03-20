وسط عراك انتخابي... نتنياهو لغانتس: كيف تدير دولة وإيران اخترقت هاتفك

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو هاجم الجنرال، بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، على خلفية اختراق إيران لهاتفه، ونقل معلومات حساسة منه، قائلا: أي نوع من المواد حصلت عليها إيران من هاتفك".
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حالة من العراك والسجال الانتخابيين بين نتنياهو وغانتس، هاجم بعدها رئيس حزب "أزرق أبيض"، وأوضح أنه يحاول التخفي من الجمهور الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.
وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.
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