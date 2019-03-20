وسط عراك انتخابي... نتنياهو لغانتس: كيف تدير دولة وإيران اخترقت هاتفك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كيف لغانتس أن يدير دولة وإيران اخترقت هاتفه.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو هاجم الجنرال، بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، على خلفية اختراق إيران لهاتفه، ونقل معلومات حساسة منه، قائلا: أي نوع من المواد حصلت عليها إيران من هاتفك".

وأفادت الهيئة العبرية بأن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، قال لمنافسه الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الرئيس في انتخابات الكنيست المقبلة، والمقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، ليرد عليه الحزب الأخير نفسه، ويقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي: مستر نتنياهو، لماذا حصلت على 16 مليون شيكل؟!".

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حالة من العراك والسجال الانتخابيين بين نتنياهو وغانتس، هاجم بعدها رئيس حزب "أزرق أبيض"، وأوضح أنه يحاول التخفي من الجمهور الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.