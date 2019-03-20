قطر مهتمة بزيادة الإمدادات الغذائية من روسيا

وقال آل ثاني لوكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بالتأكيد بالتزود بمختلف المنتجات الزراعية من روسيا، سيتوجه وفد كبير من الوزارة إلى موسكو في أبريل/ نيسان للمشاركة في معرض زراعي وإجراء محادثات مع المنتجين الزراعيين الروس".
وتابع آل ثاني "قبل أسبوع، بناء على طلب من الجانب الروسي، قدمت وزارة البلدية والبيئة في قطر معلومات حول متطلباتنا للمنتجات الزراعية، وشروط شهادة التسليم في قطر".
ووفقا لمسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية فإن قطر تشكل حاليا "سلة" من المنتجات اللازمة لضمان الأمن الغذائي، بما في ذلك، المنتجات التي يجب شراؤها في الخارج.
وأشار المري إلى أن هذه المنتجات تشمل، على سبيل المثال، الحبوب والمنتجات الحيوانية، ولا سيما اللحوم المجمدة، وعلى حد تعبيره، من أجل توفير الإمدادات الغذائية إلى قطر من أي بلد، من الضروري مراعاة ليس فقط توفرها وسعرها، بل وأيضًا الخدمات اللوجستية، ووجود طريق بحري مناسب لإيصالها إلى قطر.
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