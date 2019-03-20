روسيا راضية عن التعاون مع الصين في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا شيه شياو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية "تم الإعراب عن الرضى بفعالية التنسيق السياسي الخارجي الوثيق حول سوريا بين موسكو وبكين، وتم التأكيد على الدعم المستدام لروسيا والصين لتعجيل التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس القرار الأممي رقم 2254".

وأضاف بيان الخارجية "في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة القضاء النهائي على الوجود الإرهابي في الأراضي السورية، والتعاون الدولي لعملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، مع ضمان سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

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هذا، ويستمر النزاع المسلح في سوريا منذ آذار/ مارس 2011. وأعلن في نهاية عام 2017 الانتصار على تنظيم " داعش" الإرهابي، في سوريا والعراق، وتتواصل عملية تطهير بعض المناطق هناك من مسلحي هذا التنظيم الإرهابي. وحاليا تتصدر الأولويات في سوريا للتسوية السياسية وإعادة إعمار البلد.