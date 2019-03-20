تسجيل
21:59 20 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    نور سلطان نزارباييف

    نزاربايف الرئيس... وأبرز محطاته السياسية (صور)

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20

    حكم نزاربايف، كازاخستان مدة 30 عاما تقريبا، حيث تولى السلطة في عام 1989 كأول أمين للجنة المركزية للحزب الشيوعي في كازاخستان في موجة من إعادة الهيكلة المتأخرة.

    وانتخب رئيسا لكازاخستان ومنذ ذلك الحين كان رئيسا للبلاد، ويعتبر نزاربايف شخصية سياسية بارزة ليس فقط بالنسبة لكازاخستان، بل أيضا على الساحة الدولية.

    سنعرض فيما يلي أهم انجازات الرئيس الكازاخي المستقيل:

    أستانا: ملتقى للسلام السوري

    محادثات أستانا حول سوريا، كازاخستان 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © Sputnik .
    محادثات أستانا حول سوريا، كازاخستان 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    رغم التاريخ الحديث للعاصمة الكازاخية، إلا أنها دخلت بقوة في عداد كبريات العواصم الشهيرة، خاصة بعد تحولها لمركز سياسي واقتصادي وثقافي حين توجت قبل 10 سنوات من اليونيسكو بلقب مدينة من أجل السلام.

    وقبل 25 عاماً، وأثناء تفكك الاتحاد السوفيتي وحصول كازاخستان على الاستقلال، اختار الرئيس الحالي للبلاد نور سلطان نزاربايف أستانا لتكون العاصمة الجديدة لبلاده.

    وفي السنوات الأخيرة اشتهرت أستانا عالميا بشكل خاص لدورها في جهود تسوية الأزمة السورية، حيث استضافت المدينة منذ 2017 عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف السورية برعاية الثلاثي روسيا تركيا إيران، في صيغة أثبتت أنها الأنجح في مساعي التسوية حتى اللحظة، كونها ساهمت في تحقيق الهدوء والأمان النسبيين على الأقل في معظم الأراضي السورية.

    الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

    بوتين نزارباييف لوكاشينكو
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    بوتين نزارباييف لوكاشينكو

    وقع رؤساء روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا في أيار/ مايو 2014 في العاصمة أستانا على اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين هذه الدول وإنشاء تكتل تجاري كبير يتحدى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين

    وكان نور سلطان نزاربايف هو صاحب فكرة إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وعلى مدى عشرين عاماً نفذت هذه الفكرة على مراحل، ففي عام 1994 قدم الرئيس نزاربايف مفهوم التكامل في الفضاء الأوراسي  وحدد المبادئ الأساسية والخطوات العملية لتنفيذه. ويعتبر الهدف الرئيس لإنشاء الاتحاد هو التعميق ذو المنفعة المتبادلة للتكامل لاقتصادي لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وبشكل عام مزامنة العمليات التكاملية في الفضاء الأوراسي.

    النمو الاقتصادي

    أستانا
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    أستانا

    بدأت كازاخستان بالبروز كمحرك اقتصادي هام في وسط آسيا  مدفوعة برؤية الرئيس نور سلطان نزربايف الذي لطالما سعى للارتقاء بالمشاريع الاستثمارية وتعزيز ثقة رجال الأعمال والشركات والعالمية باقتصاد الدولة.

    وخلال 15 عاما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان أكثر من 16 مرة. وتشغل كازاخستان اليوم المرتبة العاشرة في العالم في احتياطي النفط (30 مليار برميل).. وخلال 15 عاما تضاعف إنتاج النفط ثلاث مرات وانتاج الغاز الطبيعي خمس مرات. وتحتل كازاخستان المرتبة الأولى في العالم فى إنتاج اليورانيوم. وتشهد كازاخستان منذ عام 2012 زيادةً كبيرة في أعداد الشركات التي تُؤسس في أراضيها، في ضوء أن أكثر من مليون زائر يعبرون أراضيها لأسباب تجارية واقتصادية.

    رؤية كازاخستان 2050

    أستانا
    © Sputnik . Aleksey Babushkin
    أستانا

    تعتبر رؤية كازاخستان 2050 أحد أهم أولويات الرئيس المستقيل الذي حدد الملامح الرئيسية والمهام المحددة لطريق كازاخستان نحو الانضمام إلى عداد الرواد الـ30 للتنمية العالمية.

    وتقتضي "استراتيجية — 2050" تطوير حوار واسع وتعاون متبادل المنفعة مع جميع البلدان المهتمة في الصداقة مع كازاخستان، ويتعلق ذلك في المقام الأول بقضايا التعاون في مجال الاستثمار وتبادل التكنولوجيا واستيراد إلى كازاخستان الابتكارات والخبرة وتوسيع صادرات المنتجات الكازاخية.

    ووفقا للاستراتيجية تسرع كازاخستان في الانتقال إلى "الاقتصاد الأخضر"، فبحلول عام 2050 حوالي 50% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد يجب أن يقع على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

    الكلمات الدلالية:
    أستانا, حياة, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, نزارباييف, كازاخستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزلقة البريطانية نتاشا ماكاي
    المتزلجات على الجليد اللاتي يخطفن أنظار العالم
    ماكغريغور عن حبيب: هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره.
    ماكغريغور عن حبيب: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره"
    القرم بعد 5 سنوات
    القرم بعد 5 سنوات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك