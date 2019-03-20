توسك: يمكن تأجيل "بريكست" ولكن بشروط

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن اقتراح بريطانيا بشأن تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو/ حزيران، سيطرح العديد من التساؤلات السياسية والقانونية.

أمستردام — سبوتنيك. وقال توسك، في كلمة له اليوم الأربعاء، إن مقترح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يطرح سلسلة من التساؤلات القانونية والسياسية".

My full statement on #Brexit after receiving PM May’s letter requesting an extension of Art. 50: https://t.co/mV4WRe9Ao4#euco pic.twitter.com/daBLU8IQMq — Donald Tusk (@eucopresident) March 20, 2019

وأضاف "أعتقد أن تمدديا قصيرا لبريكست، سيكون ممكنا ولكن بشروط".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في وقت سابق من اليوم، أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد مفعول المادة 50 الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، من الموعد المقرر في 29 مارس، إلى 30 يونيو المقبل.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking — until the very last moment — a positive solution. #euco — Donald Tusk (@eucopresident) March 20, 2019

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وسيتم الاتفاق على تأجيل الخروج مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة.