بريطانيا تعيد للعراق حجرا بابليا ثمينا (صور)

تمت إعادة حجر بابلي أثري إلى العراق بعد مصادرته في مطار هيثرو البريطاني، حيث يرجح أنه نُقل من العراق أثناء نهب المواقع الأثرية، بين عامي 1994 و2004.

يعود تاريخ الحجر المسماري "kudurru"، إلى عهد الملك البابلي "نبوخذ نصر الأول"، وهُرّب من الشرق الأوسط بطريقة غير مشروعة، وفقا لموقع "دايلي ميل".

وثارت شكوك ضابط في قوة الحدود، حيث أُخبر أن الشحنة تحتوي على "حجر منحوت" صنع في تركيا. واتصل الضابط بالمتحف البريطاني للحصول على المشورة بشأن القطعة الأثرية، التي تبين أنها صُنعت بناء على تعليمات من الملك البابلي، لتسجيل هبة الأراضي أو الفوائد الأخرى.

Today, UK Government returned an important ancient Babylonian artefact to Iraq. The stone had been illegally looted and recovered by UK authorities. It will eventually be displayed in the Iraq Museum. It was handed to the Iraqi Ambassador at a ceremony at the British Museum. pic.twitter.com/XyjMU0NxjJ — UK in Iraq 🇬🇧🇮🇶 (@UKinIraq) March 19, 2019

وتم تسليم الحجر رسميا إلى السفارة العراقية، بعد تحديد هويته من قبل خبراء في المتحف البريطاني.

وأكد وزير الفنون والتراث والسياحة، مايكل إليس "نحن ملتزمون بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، سواء في بريطانيا أو في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن هذا الحجر الأثري الهام سيُعاد إلى وطنه".

الجدير بالذكر أن السلطات البريطانية حددت مُلكية الحجر الأثري، بعدما فشل المستورد البريطاني في إثبات الملكية القانونية، وما زالت التحقيقات مستمرة.