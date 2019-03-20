أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن شركة صناعة الطائرات "بوينغ" تعمل على تطوير قائمة بالتغييرات الضرورية على طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس، بما في ذلك برنامج جديد للتحكم في الطيران.

موسكو- سبوتنيك. وأفيد أن الإدارة أبلغت المنظمين وشركات الطيران الأجنبية أن النظر في تركيب هذه المعدات هو أولوية.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركة صناعة الطائرات " بوينغ " كانت قد انخفضت بـ2 بالمئة بعد أنباء في وسائل الإعلام تفيد بأن وزارة النقل الأمريكية تقوم بالتحقق من شهادة طائرة بوينغ 737 ماكس، الصادرة عن إدارة العمليات الجوية الأمريكية. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر أسهم الشركة بـ10.31 بالمئة.

هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 آذار/مارس الحالي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا الحادث هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا نوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 آذار /مارس، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.