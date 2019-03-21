روحاني يطالب الفصائل السياسية الإيرانية بإنهاء الخلافات والتوحد ضد الأعداء

ودافع روحاني في خطاب بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس عن سجله، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية ترجع بالأساس للعقوبات الأمريكية، بحسب رويترز.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader خامنئي يرفع شعار "ازدهار الإنتاج" للعام الجديد في بلاده

وانتقد المحافظون في إيران روحاني بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف أيده روحاني وعاود فرض عقوبات على طهران

وفي نفس السياق، أكد المرشد الأعلى في إيران، آية الله على خامنئي، اليوم الخميس، أن القضية الراهنة والجادة لبلاده وأولوياتها بالفعل هي قضية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ازدادت معيشة شعبه صعوبة.

وقال خامنئي في رسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني بعيد النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت اليوم الخميس 21 آذار/مارس 2019: أن"المشكلة الأساسية للبلاد مازالت المشكلة الاقتصادية، قسم من هذه المشاكل يعود إلى الإدارات غير الفاعلة على الصعيد الاقتصادي، ومن الضروري أن يتم تلافي ذلك".