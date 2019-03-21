إيران تعلن الإفراج عن 4 مختطفين من قوات حرس حدودها في باكستان

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الخميس، عن الإفراج عن أربعة جنود من قوات حرس الحدود الإيرانيين الذين كانوا مخطوفين لدى الإرهابيين في باكستان.

طهران — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم إطلاق سراح أربعة من عناصر حرس الحدود الذين كانوا رهائن لدى الإرهابيين في باكستان، نقدم الشكر للشعب والحكومة الباكستانية على نجاح عملية تحرير عناصرنا".

كما أعرب قاسمي عن أمله في أن يتم تحرير من تبقى من قوات حرس الحدود الإيرانيين الذين ما زالوا مختطفين في باكستان بأسرع وقت ممكن وأن يعودوا إلى بلدهم بأمان.

يذكر أنّ 12 من قوات حرس الحدود الإيراني في نقطة الصفر الحدودية في "لولكدان" بميرجاوه التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، كانوا قد اختطفوا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 على يد تنظيم ما يسمي بـ "جيش العدل"، وقد تم الإفراح عن 5 منهم في التاسع من الشهر الحالي وجرى تسليمهم لإيران ولكن الباقين وهم 3 عناصر ما زالوا محتجزين لدى التنظيم.