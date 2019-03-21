مادورو: روسيا ستزود كاراكاس أطنان من الأدوية المختلفة بداية من الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، بأن روسيا ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل وبشكل منتظم تزويد بلاده بعدة أطنان من الأدوية المختلفة.

كاراكاس- سبوتنيك. وقال مادورو خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج لتطوير صناعة الأدوية في البلاد، بث على حسابه على تويتر: أن "السلطات الروسية أعلنت بانها ستسلم عدة أطنان من الأدوية ومواد الصيدلة المختلفة إلى فنزويلا مطلع الأسبوع المقبل".

© REUTERS / HANDOUT مادورو يتهم ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من فنزويلا لإنتاج الأدوية

وأكد مادورو على أن "ذلك سيحدث بشكل منتظم، أسبوعا بعد أسبوع".

وبحسب مادورو، تؤمن بلاده اليوم 70 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية، ومن بين الشركاء الدوليين الرئيسيين لفنزويلا، الذين من المتوقع أن يساعدوها في توفير الأدوية المفقودة للسكان، أشار الرئيس الفنزويلي إلى روسيا وإيران وبيلاروس والصين وتركيا، مؤكدا ان بلاده" تربطها علاقات تحالف قوية مع هذه الدول".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.