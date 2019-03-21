"الصحة الأفغانية": مقتل 6 على الأقل وإصابة 23 إثر انفجار في كابول

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"الصحة الأفغانية": مقتل 6 على الأقل وإصابة 23 في انفجار في كابول