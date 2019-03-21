عقب "الاجتماع الرباعي"... نتنياهو: سنضخ الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لإنشاء خط غاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه سيمر بقبرص واليونان.

وكتب نتنياهو، على "تويتر"، اليوم الخميس 21 مارس / آذار: "نخطط لتشييد أنبوب غاز يسمى (إيست ميد بايب لاين)، سيمر من إسرائيل، عبر قبرص واليونان، إلى أوروبا).

نخطط لتشييد أنبوبة غاز تسمى East-Med Pipeline والتي ستمر من إسرائيل، عبر قبرص واليونان، إلى أوروبا. مما سيفيد أسواقنا الاقتصادية، ويمنح مواطنينا الاستقرار والازدهار، كما سيساهم في تنويع موارد الطاقة لدى القارة الأوروبية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

وأضاف: "هذا الخط سيفيد أسواقنا الاقتصادية، ويمنح مواطنينا الاستقرار والازدهار، كما سيساهم في تنويع موارد الطاقة لدى القارة الأوروبية".

وعقد نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا رباعيا، حضرته كل من قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إسرائيل.

رئيس الوزراء نتنياهو عقد، أمس، في القدس لقاء رباعيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني وقال:



إنه سادس لقاء قمة يجمع إسرائيل وقبرص واليونان. لقد بدأنا تلك اللقاءات قبل عدة سنوات لتصبح إحدى أفضل الشراكات على مستوى العالم. https://t.co/0Qqt5Qz7yj — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

وشهد الاجتماع، الذي أقيم في القدس، بحث تطوير مشروع خط غاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله 2100 كيلومتر، ويسمى (إيست ميد)، ويصل إلى إيطاليا عبر اليونان وقبرص.

هناك أهمية كبيرة لانضمام وزير الخارجية الأمريكي إلى هذه القمة فهذا يمثل الدعم الأمريكي لهذه الجهود الإقليمية البعيدة المدى. نرحب بانضمام ليس الولايات المتحدة إلى هذه الشراكة فحسب بل أيضا بانضمام دول أخرى. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة في المنطقة، إضافة إلى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إضافة إلى إسرائيل.