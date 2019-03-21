زنزانة عالية التأمين... هنا يوجد مرتكب "مذبحة المسجد" (فيديو+صور)

كشفت تقارير إعلامية نيوزيلندية عن تفاصيل الزنزانة المحبوس فيها الإرهابي، برينتون تارانت، منفذ الهجوم على مسجد راح ضحيته 50 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "نيوزيلند هيرالد"، يخضع تارانت للمراقبة في الحبس الانفرادي على مدار 24 ساعة في سجن "باريموريمو" مشدد الحراسة في أوكلاند.

وتوضح التقارير أن مساحة الزنزانة الانفرادية التي يحتجز فيها تارانت تبلغ 8.99 متر مربع، وبها كاشفات نبضات القلب، وأبواب أمنية تفتح باستخدام ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع، ويحيطها سياج من خمس طبقات.

Inside the prison cell where the accused Christchurch gunman 'is being held in solitary confinement' https://t.co/wxCOajKIcS pic.twitter.com/4Zmieeze3Q — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) March 20, 2019

ويبلغ طول كل زنزانة 3.1 مترا وعرضها 2.9 مترا، وتحتوي على سرير فولاذي واحد قاس مدمج في الحائط، بالإضافة إلى نافذة ومكتب ومرحاض وحمام مرئي لجميع الموظفين عبر الكاميرات.

كما تحتوي الزنزانة على مرآة مقببة بالسقف، تسمح للحراس برؤية الغرفة بأكملها من خارج القضبان الأفقية، جالسين خلف زجاج شديد الأمان.

وقال مدير السجن، أندي لانجلي، إن السجناء الذين يخضعون لإجراءات أمنية مشددة يقضون ما يصل إلى 20 ساعة في اليوم في زنازينهم.

ويعد هذا السجن، الوحيد المشدد الحماية في نيوزيلندا، ويتم منع وصول أي وسيلة إعلامية للمحتجزين.