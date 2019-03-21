غوايدو يعلن أن قوات الأمن الفنزويلية تحتجز عددا من كبار معاونيه كرهائن

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أن قوات الأمن تحاصر منزلي أحد كبار معاونيه ونائب معارض بارز وتحتجزهما كرهائن منذ ساعات الصباح الباكر.

وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في تغريده له على "تويتر"، اليوم الخميس: "يحاصر عملاء المخابرات الفيدرالية منازل رئيس موظفي مكتبي روبرتو ماريرو، وكذلك النائب المعارض سيرجيو فيرجارا منذ فجر اليوم الخميس".

#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional:

Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero.

En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. — Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019

بدوره، قال الفريق الإعلامي لزعيم المعارضة إن "عناصر من المخابرات اعتقلت رئيس مكتبه روبرتو ماريرو، وأيضا النائب المعارض سيرجيو فيرجارا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.