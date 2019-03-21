هجوم على أربعة مساجد في بريطانيا

بدأت الشرطة في مقاطعة ويست ميدلاندز البريطانية بالتحقيق في وقوع أربع هجمات على المساجد في مدينة برمنغهام ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديف تومسون: "لم نعرف بعد الدافع وراء هجمات الليلة الماضية".

وفقا لبيان صادر عن الشرطة، تم الإبلاغ عن الهجمة الأولى حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي جاء فيه أن رجلا مجهولا قام بتحطيم نافذة في أحد المساجد بمطرقة ثقيلة.

وبعد تلقي عدد من رسائل مماثلة، قامت الشرطة بدوريات حول المساجد في المدينة، تبين خلالها أن أربعة مبان للصلاة قد تعرضت لأضرار.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، يوم الجمعة الماضي هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلّف نحو 50 قتيلا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية.