طيارو الخطوط الجوية الإثيوبية يكملون تدريبا حول تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 8

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن إكمال طياريها التدريب الموصي به من قبل شركة "بوينغ" وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن الفروقات بين طائرتي "بي 737 إن جي" وطائرات "بي 737 ماكس 8".

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس "أكمل طيارو الخطوط الجوية الإثيوبية التدريب الموصي به من بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية عن الفروقات بين طائرتي بي 737 إن جي وطائرات بي 737 ماكس، وذلك قبل إعادة تشغيل طائرات بي 737 ماكس 8 ضمن الأسطول الجوي الإثيوبي".

© REUTERS / TIKSA NEGERI أحد أقارب ضحايا الطائرة الإثيوبية: سندفن أكياس تراب بدلا من جثامين أحبائنا

وأضافت الشركة أنه "تم تعريف الطيارين بتعليمات صلاحية الطيران في حالة الطوارئ المقدمة من هيئة الطيران الفيدرالية بعد حادث طائرة لايون آير الإندونيسية".

وأشارت الشركة إلى أن "نظام محاكاة الطيران الكامل لطائرة بوينغ 737 ماكس ليس مصمما لمحاكاة المشاكل الموجودة في نظام التحكم بخصائص المناورة".

وحثت الشركة "جميع الأطراف المعنية بحادث طائرتها المنكوبة على عدم الإفصاح عن أي معلومات غير دقيقة ومضللة أثناء إجراء التحقيقات وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية".