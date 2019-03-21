وزير خارجية باكستان: لدينا مستقبل مشترك مع الصين

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي إن باكستان والصين تمتلكان رؤية واحدة بشأن مستقبل المنطقة والبلدين.

وكتب قريشي على "تويتر"، اليوم الخميس 21 مارس / آذار: "الصداقة بين باكستان والصين أصبحت أكثر قوة، وتحولت إلى شراكة استراتيجية"، مضيفا: "لدينا رؤية حول مستقبل مشترك مع الصين، وهذا هو الضامن الوحيد للسلام والتقدم في المنطقة".

Our friendship with China has been further cemented into a strategic partnership. We have a unified vision for the future, of our countries and our region. This vision of a shared future is the only guarantor for regional peace and progress. pic.twitter.com/PKymkzhcLN — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) March 21, 2019

وذكر وزير خارجية باكستان، في تدوينة سابقة، أن إسلام أباد وبكين، لديهما تطلعات متشابهة، وأن البلدين سيعملان من أجل تطوير العمل المشترك خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، مضيفا: "باكستان ملتزمة بالعمل المشترك خلال الحقبة المقبلة".

والتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحسب شبكة الصين "تشاينا أربيك".

China and Pakistan share similar aspirations for the region and will jointly strive for greater connectivity through the Belt Road Initiative of which CPEC is an integral part. We are committed to building a closer China-Pakistan community of Shared Future in the New Era. pic.twitter.com/fa5I4NtQ9u — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) March 20, 2019

وقال إن الصين أكثر صديق تثق به باكستان، وأن أول حوار استراتيجي بين وزيري خارجية باكستان والصين حقق نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن باكستان سوف تواصل العمل مع الصين كي تنفذ بنشاط بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وتعزز التعاون البراغماتي بين البلدين.