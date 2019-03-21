أخت منفذ هجوم نيوزيلندا: يستحق الإعدام

رفضت أخت الإرهابي الأسترالي، برنتون تارانت، أن تشاهد مقطع الفيديو الذي بثه برينتون في أثناء قيامه بمذبحة المسجدين الجمعة الماضية.

وقالت وهي تبكي حينما حاول المذيع أن يجعلها تشاهد مقطع الفيديو الذي يظهر المجزرة: "أعتقد لا أستطيع أن أشاهد أكثر من ذلك… هذا مؤلم".

أخت الأسترالي الذي قتل أكثر من ٥٠ مسلماً في مسجدين في نيوزيلندا بعد أن شاهدت الفيديو:

صحيح أنه من العائلة لكن شخصاً قتل هذا العدد من الناس يستحق حكم الإعدام. لا أرى له عقاباً آخر. pic.twitter.com/N281zb9uMO — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) March 21, 2019

وتوقعت لأخيها أن يتم إعدامه، وأضافت في حوارها: "أعرف ما يستحقه… هو يستحق حكم الإعدام لما فعله. يؤلمني أن أقول ذلك لأنه من العائلة، لكن لشخص قتل كل هؤلاء الأشخاص فمن العدل أن يستحق نفس النهاية".

ووجهت تهمة القتل إلى الأسترالي تارانت، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق النصف آلية والهجومية، مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة، بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.