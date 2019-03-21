الاستخبارات الفنزويلية تعتقل اثنين من المقربين لزعيم المعارضة غوايدو

صرح مصدر مطلع في شرطة كاراكاس، اليوم الخميس، بأن الاستخبارات الوطنية البوليفارية في فنزويلا اعتقلت صباح اليوم اثنين من المقربين لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسا للبلاد.

وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "في وقت مبكر من صباح اليوم، تم اعتقال اثنين من أقرب المقربين من الزعيم الفنزويلي خوان غوايدو، وهم روبرتو ماريرو، وسيرجيو فيرغارا، في منازلهم، وتمت عملية الاعتقال في حي الكفتال ببلدية باروتا، وتم العثور على بندقيتين وقنبلة يدوية في منزل روبرتو ماريرو".

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وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في وقت سابق من اليوم الخميس: "يحاصر عملاء المخابرات الفيدرالية منازل رئيس موظفي مكتبي روبرتو ماريرو، وكذلك النائب المعارض سيرجيو فيرجارا منذ فجر اليوم الخميس".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.