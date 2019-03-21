ماكرون: رفض النواب البريطانيين مجددا لـ"بريكست" بمثابة خروج دون اتفاق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه "منفتح على فكرة تمديد موعد البريكست" وذلك بعد أن طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل موعد الخروج من 29 من شهر مارس/ آذار الجاري لغاية 30 من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

© AFP 2019 / JUSTIN TALLIS توسك: يمكن تأجيل "بريكست" ولكن بشروط

باريس — سبوتنيك . وبحسب إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية قال ماكرون لدى وصوله للمجلس الأوروبي في بروكسل: "أنا منفتح على فكرة تمديد (تقني) قصير المدى للبريكست".

وأضاف: "لا يمكننا التصرف وكأن الشعب البريطاني لم يصوّت ب"لا"؛ سيكون عندها تصرفا يفتقر للاحترام وينتقص من سيادة البريطانيين".

وأكد ماكرون على أن "رفض النواب البريطانيين مرة جديدة للاتفاق سيكون بمثابة خروج من دون اتفاق."

وتابع قائلاً: "سنقبل بالتمديد في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق. لا يمكننا البقاء في وضع لا رؤية فيه ولا مشروع ولا غالبية سياسية؛ يجب التوصل لتغيير سياسي عميق لكي يحدث عندها تمديد طويل الأمد".