لمناقشة ملف الجولان... نتنياهو في واشنطن خلال أيام

ذكرت صحيفة عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.

© REUTERS / JIM YOUNG نتنياهو لبومبيو: آن الأوان للعالم أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان

وأوردت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر رسمية أمريكية أن الرئيس ترامب، من المتوقع أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، كما طلب منه، مرارا، نتنياهو، وذلك خلال الزيارة المزمعة لواشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال لقاءه، أمس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وبأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى جزءا من أرض دولة إسرائيل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب، غير مرة، من الرئيس ترامب، فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وذلك بالتزامن مع طرح مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي، يقضي بالاعتراف الأمريكي بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان.

وكان ليندسي غراهام، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، في زيارة لإسرائيل، الأسبوع الماضي، وطرح الأمر نفسه، في وقت يعرف غراهام بأنه أحد الداعمين الأقوياء لإسرائيل في الكونغرس، والداعم لفرض "السيادة" الإسرائيلية على الجولان.