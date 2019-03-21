بومبيو: الضغط على إيران سيجبر "الحوثيين" على الالتزام باتفاق السويد

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الضغط على إيران سيجبر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على الالتزام باتفاق السويد.

وقال بومبيو في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الحوثيين" لا يعملون إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني.

© REUTERS / JIM YOUNG بومبيو يوجه رسالة للإيرانيين من إسرائيل

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "على "الحوثيين" أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا".

وقال بومبيو "نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله"، معتبراً أن "معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع (الرئيس السابق باراك) أوباما للاتفاق النووي".

وقال الوزير الأمريكي: "نعيد باستمرار النظر في قائمة المنظمات الإرهابية، وكل ما نفعله هو تكتيكات لإجبار إيران على تغيير سلوكها".

وأشار إلى أن "الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا هو لمحاربة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى".