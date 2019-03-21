الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا

كشفت مسودة بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيوافق على منح بريطانيا مهلة حتى 22 مايو/ أيار للخروج من الاتحاد إذا وافق البرلمان البريطاني على خطة الانفصال الأسبوع المقبل.

© REUTERS / TOBY MELVILLE ماكرون: رفض النواب البريطانيين مجددا لـ"بريكست" بمثابة خروج دون اتفاق

وحسب "رويترز" قالت مسودة البيان بعد محادثات جرت اليوم الخميس بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالموافقة قبل 29 مارس/ آذار 2019 على تمديد حتى 22 مايو/ أيار بشرط حصول اتفاق الانسحاب على موافقة مجلس العموم الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان "ونظرا لأن المملكة المتحدة لا تنوي المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، ليس من الممكن التمديد إلى ما بعد ذلك التاريخ".

وكان مصدر في أحد وفود دول الاتحاد الأوروبي، قد صرح اليوم الخميس، بأنه من بين القضايا التي يناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حول بريكست، إمكانية عقد لقاء عالي المستوى، إذا تطلب الأمر، بعد التصويت الجديد في بريطانيا.

وقال المصدر "المسألة تكمن في أنه هل هناك حاجة إلى قمة جديدة بشأن بريكست، وهو ما يناقشه القادة ضمن قضايا أخرى مطروحة للنقاش".

ورفض المصدر الإجابة عن سؤال الصحفيين حول مدة التأجيل المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا كله يدخل في اختصاص أعضاء المجلس الأوروبي.

وأوضح مصدر آخر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من بريطانيا قرارات نهائية بحلول 11 من نيسان/ أبريل، بشأن الإجراءات المستقبلية حول بريكست.

وقال المصدر "إن الـ 18 من شهر نيسان/ أبريل هو آخر موعد لانعقاد البرلمان وسيكون قادرًا على التصديق على الاتفاقية. وبذلك، فإن الـ 11 من شهر نيسان/ أبريل، هو آخر فرصة فعلية لبريطانيا لتنظيم الانتخابات الأوروبية. أي أنه إذا كان على البرلمان الأوروبي التصديق على الاتفاقية، فسيكون آخر موعد هو يوم 18 نيسان/ أبريل. لذلك، نحن نرغب أن يوضح البريطانيون موقفهم حتى الـ 11 من شهر نيسان/ أبريل".