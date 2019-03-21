سيناتور روسي: واشنطن لا يلائمها بدء العملية السلمية في سوريا لذلك تعمل على التصعيد

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، أن الولايات المتحدة لا تناسبها التسوية السلمية في سوريا، وتقوم بأعمال تصعد التوتر في المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال السيناتور لوكالة "سبوتنيك": "بدأ الوضع في الشرق الأوسط بالهدوء للتو، وتبدأ عملية التسوية السلمية في سوريا، وما لبثت الولايات المتحدة إلا وبدأت بصب الزيت على النار، لأن واشنطن لا تلائمها العملية السلمية في سوريا".

وأكد أن قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يشابه قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "الأمريكان لا يريدون السلام في المنطقة، هم يريدون الحرب والفوضة ومهتمون في بيع أسلحتهم".

وأعرب جباروف عن أسفه، لأن بيان ترامب، غير المعقول، قد يزعزع التوازن الهش في العالم العربي، وستبدأ الاستفزازات ضد إسرائيل، ويمكن أن تبدأ المصادمات.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، اليوم الخميس، أنه آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

هذا وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.