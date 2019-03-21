خبير إسرائيلي: إيران قوة عظمى في مجال السايبر

تعليقا على اختراق إيران لهواتف مسؤولين إسرائيليين، قال خبير إسرائيلي إن إيران ليست دولة عربية.

قال عوزي رافي، رئيس مركز الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية في جامعة تل أبيب، إن إيران ليست دولة عربية، فهي تمتلك قدرات كبيرة في مجال السايبر والحرب الإلكترونية".

حروب العصر

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، أن البروفيسور عوزي رافي هاجم بلاده بقوة، على خلفية اختراق إيران لهواتف عدد من القادة الكبار في إسرائيل، على رأسهم المنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وغريمه الحالي، الجنرال بيني غانتس رئيس الأركان السابق ، موضحا أن إيران ليست دولة ضعيفة، وإنما دولة عظمى في الحروب الإلكترونية والسايبر.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان البروفيسور رافي أن إيران قادرة على تشويش وإسقاط شبكة اتصالات كاملة في إسرائيل.

وأوضح عوزي رافي أن حروب الفترة الراهنة والمستقبلية للقرن الواحد والعشرين، تتمحور حول حروب السايبر، والحروب الإلكترونية، وبأن بلاده تحاول التعاطي مع هذه الحروب، قدر الإمكان، وطوال الوقت.

وفي السياق نفسه، ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، أن اختراق الاستخبارات الإيرانية لهاتف الجنرال بيني غانتس، يؤكد أن إيران باتت المحور الرئيس الذي تدور من حوله مجريات الانتخابات البرلمانية للكنيست، رقم 21.

غانتس وباراك

© REUTERS / AMIR COHEN على خلفية اختراق هاتف غانتس... أداة حرب سياسية جديدة في إسرائيل

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أنه بعد تبادل الاتهامات بين الجنرال غانتس ونتنياهو، فإن إيران تقف موقف المشاهد أو المتفرج، بكل سرور.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأيام الماضية بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اخترقت الهواتف الخاصة برئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

وقيل إن الاختراق طال هواتف وزير وعضو بارز في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وكذلك سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وابنه يائير.