تركيا: محاولات واشنطن شرعنة انتهاكات إسرائيل تزيد آلام المنطقة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن المحاولات الأمريكية لإضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، لا تؤدي إلا لمزيد من العنف والآلام في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة؛ بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد تشاووش أوغلو، أن وحدة أراضي البلدان أهم المبادئ الأساسية بالنسبة إلى القانون الدولي، مؤكدا على أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية.

وكتب ترامب، مساء اليوم الخميس، تغريدة له عبر "تويتر":

حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق الخميس، انتقد حزب "العدالة والتنمية" التركي، تصريح ترامب، بهذا الخصوص.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم، نعمان قورتولموش، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترامب كلما خطر له ذلك".

وكانت إسرائيل قد احتلت الجولان عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون ضمه إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة منذ عام 1967.