شاهد رئيسي في قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية يرغب في سحب أقواله

أبدى الشاهد الرئيسي في التحقيق الجاري بشأن الفساد أثناء شراء إسرائيل لغواصات ألمانية رغبته في سحب بعض من أقواله.

© REUTERS / Ammar Awad إيران تحذر إسرائيل "بالرد" حال استخدام القوة لمنع نقل نفطها في البحر

وحسب (د ب أ) احتجزت الشرطة مجددا ميكي غانور، الموزع الإسرائيلي السابق لشركة "تيسن كروب" لنظم الملاحة البحرية الألمانية.

وأبلغ الادعاء غانور أنه يمكن الآن إنهاء اتفاق سابق بالرأفة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية صادرة اليوم الخميس.

وقالت التقارير إن اتفاق الرأفة الحالي مع جانور يعني أنه سيمضي سنة واحدة فقط في السجن ويخضع لغرامة قدرها 10 ملايين شيكل (حوالي 2,8 مليون دولار).

وكشاهد رئيسي، فقد اعترف برشوة العديد من المسؤولين الإسرائيليين من أجل التوصل إلى اتفاق مع "تيسن كروب".

وعقب انتهاء التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ذكرت الشرطة أن لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى العديد من المشتبه بهم.

Court extends detention of key witness in submarine affair: Miki Ganor, who testified in Case 3000, may loose partial immunity if he changes his testimony. https://t.co/y3OqGS23iX JPost pic.twitter.com/b37OG22rqL — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) March 20, 2019

ومن بين المشتبه بهم ديفيد شيمرون، المستشار القانوني وأحد أقارب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويمثل شيمرون الشاهد جانور، الذي من الممكن أن يكون قد حصل على أموال تقدر قيمتها بالملايين في صورة عمولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الألمانية، تتضمن الصفقة البالغة قيمتها 1,8 مليار يورو (ملياري دولار) ثلاث غواصات من شركة "تيسن كروب"، وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، أبرمت إسرائيل عقدًا لشراء أربع سفن حربية.

وتم إجراء مقابلات مع نتنياهو في إطار القضية، ولكن ليس كمشتبه به.

ومع ذلك، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، يحقق المدعي العام في مزاعم جديدة حول احتمال تعارض المصالح ضد نتنياهو. ويتضمن ذلك أسهمًا في شركة تم شراؤها لاحقًا من جانب مورد من شركة "تيسن كروب".

ويشير زعم إلى أنه بينما كان نتنياهو زعيما للمعارضة، قام بشراء الأسهم التي تم بيعها بعد عام من إعادة انتخابه رئيسا للحكومة في عام 2009 مقابل 16 مليون شيكل.

Is the Submarine Affair about to sink?: Key witness Miki Ganor wants to retract testimony in Case 3000, even though prosecutors assert his actions won't change the case. https://t.co/JZV8mqYSjJ JPost pic.twitter.com/abRsVyBg4h — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) March 20, 2019

من خلال امتلاك الأسهم، ربما وجد نتنياهو نفسه في وضع تضارب في المصالح.

ولم تشأ "تيسن كروب" التعليق على هذه التقارير.